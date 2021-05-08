موعد آذان وصلاة المغرب اليوم السبت 8-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

يقدم لكم «الدستور» موعد آذان وصلاة المغرب اليوم السبت 8-5-2021، حيث يبحث المواطنون في جمهورية مصر العربية ، بشكل يومي عن موعد آذان وصلاة المغرب في شهر رمضان الكريم والتي تختلف ومن يوم إلى آخر ومن محافظة إلى آخرى بفارق دقائق معدودة.

وفيما يلي يرصد موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، قائمة بتوقيت ومواعيد آذان وصلاة المغرب في القاهرة وعدد من المحافظات على صعيد الوجهين البحري والقبلي اليوم السبت 8-5-2021 الذي يوفق السادس و العشرون من رمضان هجريًا.

موعد آذان وصلاة المغرب اليوم السبت 8-5-2021 في القاهرة و المحافظات

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:33 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:34 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:32 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:27 مساءً )

موعد آذان وصلاة المغرب اليوم السبت في البحيرة ( 6:32 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:26 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:29 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:33 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:14 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في بني سويف ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:17 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:17 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنيا ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في نجع حمادي ( 6:19 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في السويس ( 6:22 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الأقصر( 6:16 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في مطروح ( 6:45 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في سيناء ( 6:16 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:14 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:25 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:12 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:30 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:24 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:37 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:28 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:26 مساءً )