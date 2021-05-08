محاضر لـ20مواطن لاستقلالهم سيارة أجرة دون كمامات فى البياضية
قاد اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء أمس الجمعة، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة.
وجاء ذلك في تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية، وتم تحرير محاضر لعدد ٢٠ مواطن أثناء استقلالهم سيارة أجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفوري.
وأكد اللواء محمد صحصاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة.
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٢٠ محضر ازالات ادارية.
وشارك في الحملة كلاً من: عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.
جدير بالذكر أن قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.