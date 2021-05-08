محافظ الإسكندرية يتابع الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا (صور)

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، تطبيق إجراءات إغلاق المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم، والالتزام بمواعيد الإغلاق طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد «الشريف»، في جولة ميدانية، شارع خالد بن الوليد، بمنطقة ميامي بنطاق حي المنتزه أول، لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق، التي أقرها مجلس الوزراء، وتم تنفيذها أمس الخميس.

وقال محافظ الإسكندرية، إن جميع المحلات بشارع خالد بن الوليد، قد التزمت اليوم بإغلاق المحلات في المواعيد المحددة، حيث يعد شارع رئيسي ومن أهم الأسواق التجارية بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى هناك التزام كبير بمحافظة الإسكندرية والشوارع الرئيسية، مع وجود بعض المخالفات بالشوارع الجانبية والتي يتم التعامل معها بالطرق القانونية، من تحرير محاضر، وتوقيع الغرامات، وإغلاق للمنشآت المخالفة.

وأكد أن الدولة تنفذ إجراءات وقائية واحترازية حرصًا على صحة و سلامة المواطنين، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها، رغم أن هناك من يراها عقبة لتزامنها قبيل عيد الفطر بأيام قليلة، ولكن تلك الإجراءات لصالح المواطن وسلامته لما يمر به العالم في تلك الفترة والتي أدت إلى فرض حظر كامل في عدة دول، ولكن الأمور مستقرة في مصر، ونعمل على تطبيق الإجراءات خوفًا على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية بجميع أحياء الإسكندرية، حيث يتم إغلاق جميع المحال ب10 أحياء في وقت واحد منذ الساعة التاسعة مساءً لضبط الشوارع والميادين، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعليمات رئاسة الوزراء.

محافظ الاسكندريه

محافظ الاسكندريه

محافظ الاسكندريه

محافظ الاسكندريه

محافظ الاسكندريه