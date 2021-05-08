السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا (صور)

محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، تطبيق إجراءات إغلاق المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم، والالتزام بمواعيد الإغلاق طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد «الشريف»، في جولة ميدانية، شارع خالد بن الوليد، بمنطقة ميامي بنطاق حي المنتزه أول، لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق، التي أقرها مجلس الوزراء، وتم تنفيذها أمس الخميس.

وقال محافظ الإسكندرية، إن جميع المحلات بشارع خالد بن الوليد، قد التزمت اليوم بإغلاق المحلات في المواعيد المحددة، حيث يعد شارع رئيسي ومن أهم الأسواق التجارية بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى هناك التزام كبير بمحافظة الإسكندرية والشوارع الرئيسية، مع وجود بعض المخالفات بالشوارع الجانبية والتي يتم التعامل معها بالطرق القانونية، من تحرير محاضر، وتوقيع الغرامات، وإغلاق للمنشآت المخالفة.

وأكد أن الدولة تنفذ إجراءات وقائية واحترازية حرصًا على صحة و سلامة المواطنين، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها، رغم أن هناك من يراها عقبة لتزامنها قبيل عيد الفطر بأيام قليلة، ولكن تلك الإجراءات لصالح المواطن وسلامته لما يمر به العالم في تلك الفترة والتي أدت إلى فرض حظر كامل في عدة دول، ولكن الأمور مستقرة في مصر، ونعمل على تطبيق الإجراءات خوفًا على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية بجميع أحياء الإسكندرية، حيث يتم إغلاق جميع المحال ب10 أحياء في وقت واحد منذ الساعة التاسعة مساءً لضبط الشوارع والميادين، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعليمات رئاسة الوزراء.

محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
محافظ الاسكندريه
الإسكندرية خالد بن الوليد الاجراءات الاحترازية غلق المحلات محافظة الاسكندرية

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة