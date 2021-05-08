سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت 8-5-2021

يقدم لكم «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم فى مصر، حيث تباينت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتداولات الصباحية اليوم السبت 8-5-2021.

سعر الريال السعودي علي المستوي المحلي

جاء متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري عند سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي ، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري .

أعلي و أدني سعر للريال السعودي في الأسواق المصرية

سجل 11 بنك محلي أعلي سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليسجل 4.16 جنيه بفروع بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 8-5-2021

و تداول أدني سعر للعملة السعودية في المصرف المتحد يستحوذ مقابل الجنيه، عند مستوى الشراء، ليظل معروض عند 4.03 جنيه، داخل شبكة فروعه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

شهدت عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، بفروع بنك الإسكندرية، مستوى سعرى 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

و جاء سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية، داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي، عند 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

يبدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته الصباحية داخل فروع بنك مصر إيران للتنمية، عند 4.04 و4.20 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال في بنك التنمية الصناعية

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، على شاشات التداول الصباحية.