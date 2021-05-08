حملة مكبرة بالأقصر لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات الغلق (صور)

قاد اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الحملة التزام أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق، وتفهم أهمية اتخاذ الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا عدد 5 مقاهي و4 محلات استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر إشغال، و11 بائع متجول، و7 نظافة عامة، وضبط 28 شيشة، و54 محضر إزالات إدارية.

كما قام سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتطهير وتعقيم لشوارع حي شرق بمدينة الأقصر، والتي استهدفت مزلقان نجع الخطباء وصولًا حتى مبنى إدارة مرور الأقصر، وأسفرت الحملة عن رفع ١٢ طن قمامة وتراكمات.

كما قام قطاع نظافة جنوب وقطاع حي وسط بمدينة الأقصر، بأعمال تطهير وتعقيم الشوارع وكورنيش النيل، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر، أن قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا شملت التالي: السماح بصلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر، بجانب حظر أي تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية، بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءً، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءً وذلك اعتبارًا من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

حملة مكبرة بالأقصر

حملة مكبرة بالأقصر

حملة مكبرة بالأقصر

حملة مكبرة بالأقصر