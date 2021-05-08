بعد عرضها فى «الاختيار2».. أمر إحالة المتهمين بخلية الواحات للقضاء
عرضت الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2"، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم 20 أكتوبر 2017، ونسرد خلال التقرير التالي نص قرار النيابة العامة الخاص بإحالة المتهمين بالقضية للقضاء، وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم.
في أكتوبر 2018 أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام حينها، بإحالة 43 متهما بينهم اثنين هاربين ومن بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش إلى القضاء يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 اخرين والتي وقعت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.