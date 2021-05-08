السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إغلاق كنيسة العذراء مريم بالهضبة العليا فى المقطم بسبب كورونا

كنيسة العذراء مريم
كنيسة العذراء مريم

أعلنت  كنيسة العذراء مريم بالهضبة العليا بالمقطم إغلاقها  لمدة 14 يوم .

وقالت الكنيسة، في بيانا لها: «الأحباء نظرًا لازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا، فسيتم إغلاق الكنيسة لمدة 14 يوم بدء من قداس البوم السبت ٨ مايو ٢٠٢١م.

وفي وقت سابق، أعلنت عدد من كنائس القاهرة، إغلاق أبوابه أمام الأقباط لمدة 14 يومًا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية إغلاق أبواب ثلاث كنائس بشبرا الشمالية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الأصابه بها.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداد له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن Jيا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

واحتفلت الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، و هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة
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