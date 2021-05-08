محافظ القاهرة: التزام كبير من المحال والكافيتريات بقرارات الغلق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك التزاما كبيرا من المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق في التاسعة في اليوم الثاني لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.



وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حررت عدة محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.



وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار الغلق، مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.



وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً؛ حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ٤ آلاف جنيه، وفي حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور ، وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.



وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن الدولة لن تسمح بأي تهاون أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ القاهرة بدأها بميدان الأوبرا ثم العتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي بدأ تطبيقها من اليوم.

غلق المحال والمقاهي

غلق المحال والمقاهي

غلق المحال والمقاهي

غلق المحال والمقاهي