السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: حملات لتعقيم المناطق الأثرية والمطارات

تعقيم وتطهير المناطق
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة للقيام بحملات تعقيم ورش بالمطهرات لجميع المعابد والمناطق الأثرية والأماكن السياحية لتحقيق التأمين الكامل ضد العدوى من الفيروس سواء للعاملين أو المترددين من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.

وجاء ذلك فى إطار التدابير الإحترازية التى تقوم بها الدولة وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة أنتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ أسوان إلى أن منطقة أثار أسوان والنوبة قامت بحملة تعقيم شملت معابد أبوسمبل وفيلة وإدفو وكوم أمبو وكلابشه والألفانتين ، بالإضافة إلى منطقتي جزيرة سهيل و جبل السلسلة ومتحف التماسيح تضمنت بهو وصالات عرض الأثار والمداخل ومنافذ التذاكر ودورات المياه العمومية وقاعات الإجتماعات.

وكشف محافظ أسوان بأن حملات التعقيم ستشمل أيضاً الفنادق والبواخر والمطاعم السياحية ، بجانب مطارى أسوان وأبوسمبل ، بالإضافة إلى المنشأت والمبانى الحكومية ، مشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة ، علاوة على ألتزام العاملين بالتعقيم والتطهير المستمر بكافة الأقسام والأماكن. 

 

ووجه محافظ أسوان، كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528
لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
تعقيم وتطهير المناطق الأثرية
أسوان السياحية العاملين الدكتور مصطفى مدبولي محافظ أسوان فيروس كورونا المناطق الأثرية التعقيم والتطهير التدابير الاحترازية الموجة الثالثة

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