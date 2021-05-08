السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يمكن لمرضى السكرى والضغط الحفاظ على صحتهم خلال أيام العيد؟

الضغط والسكر
الضغط والسكر

تفصلنا أيام عن الدخول في عيد الفطر المبارك حيث تناول البسكويت والكحك والبيتي فور والغريبة، ولكن أصحاب الريجيم لابد عليهم الامتناع حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الوزن، وايضًا أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري عليهم الامتناع أو ضبط التناول كما نرى خلال السطور التالية.

نصائح لمرضى الضغط والسكري خلال أيام عيد الفطر 

نصائح لأصحاب مرض السكري في أيام عيد الفطر

تناول البسكويت والكحك لمرضى السكر يتسبب في الدخول في مضاعفات في غنى عنها لذا عليهم ضبط ذلك، عن طريق العودة للنظام الغذائي المتزن عقب رمضان، والمعتاد عليه في الفترة ما قبل الدخول في الشهر دون اسراف في تناول الوجبات.

ووفقًا لموقع  health الطبي عليهم التالي :

  1. تناول الكحك السادة وتجنب الحشوات وواحدة فقط
  2. عدم إضافة السكر في الشاي في حالة تناول الكحك معه
  3. عدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة والفسيخ خلال أيام عيد الفطر
  4. استبدال هذه الأسماك بالمشوي منها حتى لا ترتفع نسبة السكر
  5. استبدال العصائر بالفاكهة الطازجة التى تحتوي على ألياف مفيدة
  6. ممارسة بعض التمارين أو المشي حتى يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية .

نصائح لمرضى الضغط خلال أيام عيد الفطر 

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمور التى تسبب خطر على صحة القلب، الشرايين وأمراض الكلى، حيث يؤدي الارتفاع إلى مشاكل في الكلى والنوبة القلبية.

  • لابد من إجراء النشاط البدني المنتظم لمرضى الضغط، من خلال المشي .
  • الحفاظ على وزن صحى خلال أيام العيد ففقدان الوزن أمر يحتاجون إليه لخفض ضغط الدم.
  • تناول وجبات متوازنة يمكن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة، وعدم إهمال وجبة الفطار
  • التقليل من تناول الملح وعدم تناول الأطعمة التى تحتوي على كمية من الملح كبيرة .
  • تناول الأدوية الخاصة بالضغط والالتزام بها، لا يجب التوقف عن تناول الادوية دون استشارة الطبيب .
  • الاكثار من الماء وشرب ما لا يقل عن 3 لتر ماء خلال العيد مما يقلل من تواجد الأملاح في الجسم.
  • تضمين الاغذية الغنية بالبوتاسيوم حيث له اثر ايجابي على الأوعية الدموية، من الأطعمة التى تحتوي على عنصر البوتاسيوم البطيخ، الموز، الكيوي، الفراولة والمانجو.
  • الابتعاد عن القلق والتوتر واتخاذ النفس العميق والجلوس في هدوء .
عيد الفطر المبارك البسكويت والكحك والبيتي فور والغريبة البسكويت والكحك نصائح لمرضى الضغط والسكري لمرضى الضغط والسكري خلال أيام عيد الفطر عيد الفطر

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