كيف يمكن لمرضى السكرى والضغط الحفاظ على صحتهم خلال أيام العيد؟

تفصلنا أيام عن الدخول في عيد الفطر المبارك حيث تناول البسكويت والكحك والبيتي فور والغريبة، ولكن أصحاب الريجيم لابد عليهم الامتناع حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الوزن، وايضًا أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري عليهم الامتناع أو ضبط التناول كما نرى خلال السطور التالية.

نصائح لمرضى الضغط والسكري خلال أيام عيد الفطر

نصائح لأصحاب مرض السكري في أيام عيد الفطر

تناول البسكويت والكحك لمرضى السكر يتسبب في الدخول في مضاعفات في غنى عنها لذا عليهم ضبط ذلك، عن طريق العودة للنظام الغذائي المتزن عقب رمضان، والمعتاد عليه في الفترة ما قبل الدخول في الشهر دون اسراف في تناول الوجبات.

ووفقًا لموقع health الطبي عليهم التالي :

تناول الكحك السادة وتجنب الحشوات وواحدة فقط عدم إضافة السكر في الشاي في حالة تناول الكحك معه عدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة والفسيخ خلال أيام عيد الفطر استبدال هذه الأسماك بالمشوي منها حتى لا ترتفع نسبة السكر استبدال العصائر بالفاكهة الطازجة التى تحتوي على ألياف مفيدة ممارسة بعض التمارين أو المشي حتى يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية .

نصائح لمرضى الضغط خلال أيام عيد الفطر

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمور التى تسبب خطر على صحة القلب، الشرايين وأمراض الكلى، حيث يؤدي الارتفاع إلى مشاكل في الكلى والنوبة القلبية.