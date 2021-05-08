سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 8-5-2021 فى البنوك المصرية

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم السبت 8- 5-2021 ، في أغلب البنوك المصرية.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم على المستوى المحلي المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي استرارًا كبيرًا ، أمام الجنيه المصري ليسجل سعر 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أعلي و أدني سعر للدرهم الأماراتي في الأسواق المحلية اليوم السبت

يتداول أعلى سعر للعملة الإماراتية في مواجهة الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 للبيع داخل بنك بلوم، و بنك عودة، و المصرف العربى الدولي، و بنك قطر الوطني، HSBC.

سعر الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية اليوم السبت 8- 5-2021

وسجل المصرف المتحد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

و بلغ سعر الدرهم فى مواجهة الجنيه المصري في بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك عودة

كما بلغ سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق إلي مبلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الأماراتي أمام الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.21 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.