السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 8-5-2021 فى البنوك المصرية

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  في الأسواق المحلية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم السبت 8- 5-2021 ، في أغلب البنوك المصرية.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم على المستوى المحلي المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي  استرارًا كبيرًا ، أمام  الجنيه المصري ليسجل سعر 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

أعلي و أدني سعر للدرهم الأماراتي  في الأسواق المحلية اليوم السبت

يتداول أعلى سعر للعملة الإماراتية في مواجهة  الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 للبيع داخل بنك بلوم، و بنك عودة، و المصرف العربى الدولي، و بنك قطر الوطني، HSBC.

سعر الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية اليوم السبت 8- 5-2021

وسجل المصرف المتحد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.28  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

و بلغ سعر الدرهم فى مواجهة الجنيه المصري في  بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك عودة

كما بلغ سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 4.26  جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق

ووصل  سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق إلي  مبلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 

بلغ سعر الدرهم  الأماراتي أمام الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.21 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي الدرهم الاماراتي اليوم اسعار الدرهم الاماراتي الدرهم الإماراتي الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري البنوك الحكومية أسعار الدرهم الأماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي في البنوك سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

معهد الفلك: الخميس المقبل غرة شهر شوال وعدته 29 يوما

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة