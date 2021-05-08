حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية السبت 8 مايو 2021

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية، السبت 8 مايو 2021، على النحو التالي.

الميزان

مهنيًا: إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّدًا، ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة.

عاطفيًا: قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي.

صحيًا: استرخ قدر المستطاع، ورفّه عنك بالتوجه إلى أماكن مسلية إنما غير مضرة صحيًا.

الجوزاء

مهنيًا: التراجع في مجال عملك يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصًا من نوع آخر وعقودًا جديدة.

عاطفيًا: تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جأشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك.

صحيًا: التزم ساعات العمل المطلوبة فقط، واستفد من فترة بعد الظهر لممارسة المشي.

الدلو

مهنيًا: أخيرًا تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تمامًا.

عاطفيًا: تعبّر عن إعجابك لأحد الأشخاص، وتقف إلى جانبه في أزمته فتكسب حبه لك.

صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي.

تنحصر هواياتهم في الكتب، ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران، يميلون إلى حب الاطلاع وإلى المطالعة، المثالية والديناميكية من أبرز صفاتهم. وأخيرًا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.