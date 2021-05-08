غلق 9منشأت مخالفة ضمن حملات تنفيذ الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن أسوان شملت جميع أنحاء المحافظة.

وتضمنت الحملات التعامل بمنتهى الجدية في تنفيذ قرارات الغلق والتشميع خلال اليوم الأول والتي وصلت لغلق 9 منشآت وقاعات للأفراح، بالإضافة إلى فض ٢٥ سوق أسبوعي بقرى ومدن المحافظة، كما شملت فرض غرامة عدم أرتداء الكمامات للمئات من المواطنين سواء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل الجماعي.

وجاء ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية

وأكد المحافظ بأنه سيتم محاسبة المتقاعسين من الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بكل حزم حيث أن هناك متابعة على مدار ألـ 24 ساعة لجهود الحملات المشتركة للمحليات والأمن.



ووجه عطية، كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528

لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.



وأشار إلى أنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة ، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، مع تعليق الرحلات النيلية ، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى إختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية