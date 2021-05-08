السكرتير المساعد ببنى سويف يتابع تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية بمركز ببا

قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببنى سويف، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمركز ومدينة ببا تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء الخميس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، ورافقه خلالها عدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وتفقد السكرتير العام المساعد شوارع وميادين المدينة وعددا من قرى المركز، وذلك بالتوازي مع تنفيذ جولات موسعة بباقي مدن المحافظة يشرف عليها قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً اعتبار من أمس الخميس 6 مايو وحتى 21 من نفس الشهر "لمدة أسبوعين "؛ درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

كما نوه "حمودة" عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة، خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.

فيما قام محمد جبر معاون محافظ بنى سويف يرافقه بعض شباب تأهيل وتمكين و مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ بجولة ميدانية على المحال التجارية وبعض الأسواق والمقاهي، والميادين والشوارع الرئيسية لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات في التاسعة مساء، والتي بدأ تطبيقها بداية من الخميس الماضي، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.