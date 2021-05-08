حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 8 مايو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية، ليوم السبت 8 مايو 2021، على النحو التالي:

القوس

مهنيًا: كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة، وخصوصًا بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني.

عاطفيًا: لا تسمح لأحد بالتأثير سلبًا في مجرى العلاقة، بل إطوِ صفحة الماضي، الوقت مناسب لإظهار نياتك الصادقة.

صحيًا: عوامل الإصابة بمضاعفات نتيجة الإرهاق قد تظهر فجأة، فكن حذرًا.

الأسد

مهنيًا: تتعزّز الأوضاع المالية وتوحي إليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى أسبوعين، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يومًا نشيطًا.

عاطفيًا: يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيرًا، وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر.

صحيًا: لا تعتمد كثيرًا وبإفراط على طاقتك، بل عليك أن تدرك جيدًا أن قدرتك على التحمل متواضعة.

الحمل

مهنيًا: ثقتك بالنفس قوية جدًا على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحيانًا، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب.

عاطفيًا: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب.

صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياه، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.