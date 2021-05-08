ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل وكلمات أغنية "ضالين" لمحمد منير من الحلقة 25 من الاختيار 2 والتي عرضت مع نهاية الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 مع صور ومشاهد من جنازة الأبطال الحقيقيين لمأمورية الواحات عام 2017، وأحدثت أغنية "ضالين" ضجة كبيرة عقب عرض الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل وكلمات أغنية "ضالين" لمحمد منير

نقدم لتابعي "الدستور" تفاصيل وكلمات أغنية "ضالين" لمحمد منير من الحلقة 25 من الاختيار 2، الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي ومن ألحان وتوزيع أحمد فرحات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال دقائق بصوت الكينج محمد منير المميز الذي أثار شجن الكثير من المتابعين في الحلقة التي عرضتها المتحدة للخدمات الإعلامية بدون فواصل إعلانية.

كلمات أغنية ضالين

وتقول كلمات الأغنية: "ضالين .. تاهو في العنوان ملاعين فكل كتاب.. مايعرفهم مكان ضالين .. حتى يوم الدين هوه اللي صان عرض الوطن زي اللي خان -- النور .. في السما عناقيد أطهر شبابك يا بلد .. هايبات شهيد ويا عين.. ودعي الجدعان رايحين سوا ع الجنة أيد بتشد أيد -------- وجع الفراق يا حبايبي طعم الصبر والصبر علم ناسنا تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل -- الغدر صابكم يا نضر عيني يا ورد مصر اللي اتقطف بدري نوركم هايفضل ضيه فجبيني يا أحلى صحبه ف وردنا البلدي".

أبطال وصناع الاختيار 2

محلمة الاختيار 2 الدرامية هي امتداد لنجاح الجزء الأول من المسلسل والذي قدمه الفنان أمير كرارة وحقق نجاحا كبيرا أيضا، ويقوم ببطولة الجزء الثاني عدد كبير من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي بمشاركة مميزة من النجوم أسماء أبو اليزيد وبشرى وإنجي المقدم وأحمد حلاوة وهادي الجيار ورياض الخولي وإياد نصار بمشاركة مجموعة مميزة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وعمر مصطفى متولي وأحمد العوضي وعابد عناني وإسلام جمال والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات اون بصورة حصرية.