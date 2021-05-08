السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمستشفى مطروح العام

حريق بمستشفى مطروح
حريق بمستشفى مطروح العام

شهدت إحدى غرف الإقامة الخاصة بفنيين الأشعة بمستشفى مطروح العام، منذ قليل، حريق بسبب ماس كهربائي، حيث تم الدفع  بـ3 سيارات من قبل قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.

وأكد مصدر أمني، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن بسبب ماس كهربائي نشب حريق في غرفه الإقامة الخاصة بفنيين الأشعة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عنه إصابات أو  وفيات.

وكانت شهدت مدينة مرسى مطروح، الشهر الماضي، حريق هائل فى بدروم عمارة سكنية بجوار نادي الشرطة الرياضي بمنطقة القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق. 
 

وقال المصدر، إن غرفة عمليات نجدة مطروح تلقت بلاغًا يفيد باشتعال نيران في بدر بأحد  العمارات السكنية بمنطقة القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف وسيارات الحماية المدنية.

وأوضح أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، حيث تم السيطرة عليه مؤكدًا أنه ليس هناك إصابات أو وفيات، وجاري حصر الخسائر في العمارة. 

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