السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 8000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل ببرج العرب

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الإلكترونيات ببرج العرب، وذلك براتب يصل إلى 8000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أخصائيين مشتريات خارجية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب يتراوح من 4000 جنيه، إلى 6000 جنيه.

كما تحتاج الشركة، مديرين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي مناسب، وذلك براتب يتراوح من 6000 جنيه، وحتى 8000 جنيه، وأيضا عمال إنتاج - تشكيل معادن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل لا يقل عن إعدادية، وذلك براتب 2300 جنيه.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون من قاطني العجمي، الدخيلة، وبرج العرب الجديدة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين اجتماعي، ومواصلات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في برج العرب، المنطقة الصناعية الثالثة، بلوك(1)، والتواصل مع المدير المسئول حمادة فتحي، وذلك من الساعة 10 صباحا، وحتى 4:30 مساءا.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
 
وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176  فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.
 
وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، البحيرة، دمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أبريل الماضي، وعددها 1213 فرصة عمل.
 
وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وزارة القوى العاملة فرص عمل شركات الإلكترونيات برج العرب أخصائيين مشتريات خارجية مديرين مخازن عمال إنتاج

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