«الصحة»: تجمعات رمضان والتخلي عن الإجراءات الاحترازية سبب زيادة إصابات كورونا

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الزيادات الأخيرة التى شهدتها مصر في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة لتخلى المواطنين عن إجراءات الحذر وضوابط التباعد الاجتماعى والصحة العامة.

وقال، في تصريح لـ"الدستور"، إن التجمعات بالمناسبات الاجتماعية خلال شهر رمضان في الأسواق والمطاعم والمولات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية كانت أبرز الأسباب التى أدت لزيادة معدلات الإصابات بكورونا.

وفى سياق آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.