السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى ويلامس الـ3 دولارات

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قفز سعر الغاز الطبيعي العالمي إلى أعلى مستوى له فى 7 أشهر خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليلامس الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن انخفض إلى أكثر من 50 سنتاً طوال الأشهر السبعة الماضية بداية من الربع الأخير للعام السابق 2020، حتى نهاية أبريل 2021.

وسجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.958 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة

يذكر أن مصر تعد ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

سعر الغاز الطبيعي مليون وحدة حرارية حقل ظهر سعر الغاز الطبيعي العالمي يقفز

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