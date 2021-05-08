تموين الأقصر: توريد أكثر من 7 آلاف طن قمح بنسبة 20.7%
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى يوم 7 مايو الجاري هو 7044.709 طن قمح بنسبة 20.7% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الااحترازية اللازمة.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى اأنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن، وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن، وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن، وبذلك يصبح اجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.
وشكلت لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلًا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة وهي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة الأقصر، كثفت حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية للعمل على استقرار الحالة التموينية، وتوفير السلع ومتابعة أسعارها، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وأسفر ذلك مجهودات مديرية التموين خلال الفترة من أول مايو حتى اليوم عن التالي:
أولًا: توريد القمح
إجمالي التوريد حتى نهاية عمل يوم ٥ مايو الجاري بلغ كمية قدرها 5984.709 طن بنسبة 17.6%
من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر.
ثانيًا: المحاضر المحررة
تم تحرير عدد 157 محضر ومخالفة تموينيه ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية، وهي كالأتي:
1- المخابز : تم تحرير عدد 74 مخالفة تموينية ما بين "نقص وزن – مواصفات – قائمة – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة - وخلافه ".
2- الأسواق: تم تحرير عدد 81 قضية تموينية ما بين " عدم اعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع – أغلى من السعر- فواتير - منتهي الصلاحية– بدون ترخيص – مجهولة المصدر– سلخانه – تجار تموين "
3- أنشطه المواد البترولية: تم تحرير عدد 2 قضيه تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكان من أبرز المضبوطات كالآتي:
سلع منتهية الصلاحية :١٥٠٠٠ عبوه لوليتا، وعصائر، ومقرمشات بأجمالي وزن 2 طن.
فواتير: ضبط عدد ٥٠ كيلو سكر ناقص الوزن بمقدار ٤٠ جرامًا في الكيلو وبدون فواتير.
بدالين تموينين: تجميع عدد 222 بطاقة تموينية لدى أحد البدالين التموينية.
أسواق : ضبط عدد ٣ أسطوانات بوتاجاز منزلية في المقاهي لاستخدامهم في الأغراض التجارية.
بنزين : ضبط 80 لتر بنزين ٨٠.
مخابز : تصرف في عدد 2 شكارة دقيق بلدي مدعم.
ثالثًا: في مجال المخابز والمطاحن :
انتظم عمل المخابز خلال هذه الفترة دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 11,3 مليون رغيف بمعدل 2.8 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 767طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حره كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 558 ألف جنيه خلال الشهر لعدد 24188 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أبريل.
رابعًا: في مجال شئون التموين
من خلال 448 تاجر تمويني، وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي علي مستوي المحافظة تم بدء صرف السلع التموينية مقررات شهر مايو 2020 بمبلغ قدره 17,3 مليون جنيه بنسبة 40% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام علي المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.