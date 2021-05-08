تموين الأقصر: توريد أكثر من 7 آلاف طن قمح بنسبة 20.7%

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى يوم 7 مايو الجاري هو 7044.709 طن قمح بنسبة 20.7% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الااحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى اأنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن، وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن، وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن، وبذلك يصبح اجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.

وشكلت لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلًا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة وهي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة الأقصر، كثفت حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية للعمل على استقرار الحالة التموينية، وتوفير السلع ومتابعة أسعارها، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفر ذلك مجهودات مديرية التموين خلال الفترة من أول مايو حتى اليوم عن التالي:

أولًا: توريد القمح

إجمالي التوريد حتى نهاية عمل يوم ٥ مايو الجاري بلغ كمية قدرها 5984.709 طن بنسبة 17.6%

من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر.

ثانيًا: المحاضر المحررة

تم تحرير عدد 157 محضر ومخالفة تموينيه ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية، وهي كالأتي:

1- المخابز : تم تحرير عدد 74 مخالفة تموينية ما بين "نقص وزن – مواصفات – قائمة – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة - وخلافه ".

2- الأسواق: تم تحرير عدد 81 قضية تموينية ما بين " عدم اعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع – أغلى من السعر- فواتير - منتهي الصلاحية– بدون ترخيص – مجهولة المصدر– سلخانه – تجار تموين "

3- أنشطه المواد البترولية: تم تحرير عدد 2 قضيه تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكان من أبرز المضبوطات كالآتي:

سلع منتهية الصلاحية :١٥٠٠٠ عبوه لوليتا، وعصائر، ومقرمشات بأجمالي وزن 2 طن.

فواتير: ضبط عدد ٥٠ كيلو سكر ناقص الوزن بمقدار ٤٠ جرامًا في الكيلو وبدون فواتير.

بدالين تموينين: تجميع عدد 222 بطاقة تموينية لدى أحد البدالين التموينية.

أسواق : ضبط عدد ٣ أسطوانات بوتاجاز منزلية في المقاهي لاستخدامهم في الأغراض التجارية.

بنزين : ضبط 80 لتر بنزين ٨٠.

مخابز : تصرف في عدد 2 شكارة دقيق بلدي مدعم.

ثالثًا: في مجال المخابز والمطاحن :

انتظم عمل المخابز خلال هذه الفترة دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 11,3 مليون رغيف بمعدل 2.8 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 767طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حره كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 558 ألف جنيه خلال الشهر لعدد 24188 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أبريل.

رابعًا: في مجال شئون التموين

من خلال 448 تاجر تمويني، وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي علي مستوي المحافظة تم بدء صرف السلع التموينية مقررات شهر مايو 2020 بمبلغ قدره 17,3 مليون جنيه بنسبة 40% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام علي المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.