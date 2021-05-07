مجددًا.. الصاروخ الصينى يمر فوق مصر

مرّ الصاروخ الصينى، فى الساعة 10:33 مساء، فوق سماء مصر لمدة 7 دقائق.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، إن مرور الصاروخ لن يمكن مشاهدته بسهولة.

وكانت الصين قد أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية "سى إس إس" بصاروخ "لونج مارش 5 بى"، وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض فى مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوى وبالتالى نقطة سقوطه أمرًا يصعب التنبؤ به بدقة.