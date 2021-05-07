الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سينما الهناجر تعرض فيلم «الانتقام الأسود» لـ عمرو الكاشف.. الأحد

الانتقام الأسود
الانتقام الأسود

تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فيلم "الانتقام الأسود"، إخراج عمرو الكاشف، المشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية الدورة الـ23 بقاعة سينما الهناجر، في الـ9 مساء يوم الأحد القادم 9 مايو.

وقال أيمن عطا، بطل الفيلم ومستشار مجموعة الإبداع الفني وجمعية "ابدع ابتكر"، إن الفيلم يلقى الظلال على قضية الطمع الزائد عن الحد لبعض الشباب فينفذون عمليات قتل بشعة ثم تعود أرواح القتلة لتنتقم، وهو من إنتاج مجموعة سيف وبالتعاون مع مجموعة الإبداع الفنى وجمعية ابدع ابتكر- سيناريو أحمد البحيري وهناء البحيري، وتصوير مونتاج جوزيف نجيب، وبطولة دميانة إسحاق وأيمن عطا ومحمود المصري وداليا البنا وروزانا وصهيب بركات وأحمد البحيري ومروان كراون وهناء البحيري.

كما يشارك في بطولة الفيلم سعيد حلمي وياسين محمد ونهي أشرف وأسماء علاء وشعبان العتيمي ومحمد عطية، ومحمد نافع العربي وعبدالله اللمبي ونشوى عصام ومنى فتحي وسامح  فتحي والأطفال سيف المصري وجنا ويوستينا، ومنتج فني سعيد حلمي، ومساعد مخرج مروان كراون، وإخراج عمرو الكاشف.

جدير بالإشارة، أن مدة الفيلم نصف ساعة، ومشارك بالكتيب الرسمي للمهرجان القومي للسينما المصرية، كما تقام عروض أفلام أخرى لمخرجين آخرين في نفس اليوم.

المهرجان القومي للسينما المصرية يهدى دورته هذا العام لروح المخرج الراحل سمير سيف، وتستمر عروض باقي الأفلام كل يوم أحد أسبوعيا على مدار ثلاثة أشهر متوالية.

سينما الهناجر عمرو الكاشف الانتقام الأسود المهرجان القومي للسينما صندوق التنمية الثقافية

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