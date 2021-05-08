«مستثمرو العاشر»: نثمن دور الحكومة فى دعم المصانع خلال جائحة كورونا

ثمن أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور ودعم الحكومة للمصانع المصرية خلال جائحة كورونا، حيث عملت على عدم تعطيل عجلة الإنتاج خلال بداية الموجة الأولى للجائحة .

وأضاف رضا، أن الحكومة أعطت لمصانع المنطقة تصريحات لسير العمال أثناء حظر التجوال، مؤكداً أن مدينة العاشر من رمضان بها أكبر عدد من العمالة في مصر، مشيرا بأهمية المنح التي أعطتها الحكومة للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى أن جمعية مستثمري العاشر اتفقت مع الحكومة على عدم تسريب أحد من العمالة.



ومن جانبه؛ ثمن الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور البنك المركزي والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بسبب إطلاق المبادرات التحفيزية والمشجعة للصناعة المحلية.

وأضاف عارف أن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، معظمها بسبب القوانين التشريعية فقط، مشيراً إلى أن تم حصر المشاكل التشريعية التي تواجه الصناعة بمنطقة العاشر من رمضان، وسيتم عرضها على مجلس النواب في القريب العاجل.

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بإعادة النظر إلى اتفاقية الكوميسا الموقعة بين مصر والدول الأفريقية والتي تضم 21 دولة، لأن جمهورية مصر العربية لم تستفيد منها بشكل كامل حتى الآن، و الدليل على ذلك انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدولة الموقعة اتفاقية الكوميسا.

وأشار عارف إلى أن الجمعية مؤيدة وداعمة لأي قرار تأخذه الحكومة المصرية لصالح الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى ان الحكومة لديها خطة لزيادة حجم الصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة، فالصناعات التكميلية ما هي إلا مشروعات صغيرة و متوسطة، فتلك القطاع له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصرى من خلال خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية، فضلاً عن زيادة نسبة فرص العمل والاستثمارات المحلية.

وأكد عارف أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب ضرورة الاهتمام بجودة المنتج المصري، بالإضافة إلى خفض تكاليف المدخلات على الصناعة، لافتًا إلى أنه يجب على المستثمر وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة جدوى للحد من نسب الإهدار في الصناعة.