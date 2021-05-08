السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 2.. «المتحدة» تهدى شهداء مأمورية الواحات أغنية «ياللى رايح الواحات»

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، فيديو جديدا من الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 لمشاهد معركة مأمورية الواحات بأغنية "ياللي رايح الواحات"، بعد انتهاء الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 وفيها شهدت الحلقة تفاصيل المعركة الدامية بين أبطال وزارة الداخلية وعناصر الجماعة الإرهابية.

أغنية ياللي رايح الواحات

وتقول أغنية "ياللي رايح الواحات": "أحمد شوشة دا زيه مفيش.. واقف في الواحة بطل مجريش.. لما نزلوا يصفوا فيهم.. كان واقف بيرد عليهم.. قال أخواتى هموت وسطيهم.. رجالة 100 رحمة عليهم.. ياللي رايح الواحات.. حاسب على خطوتك.. أصل شوشة مات هناك..  كان بيحرس حضرتك.. أحمد جاد المصري بجد.. اللي شجاعته ملهاش حد.. مين زي محمد وحيد.. راجل جد وقلبه حديد.. كانوا رايحين مش راجعين تاني.. واستشهدوا عشان أنت تعيش".

 

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تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2
أسماء شهداء الوطن فى مأمورية الواحات 2017

وكانت الأغنية الأصلية أطلقت بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة قبل عامين من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وحققت انتشارا كبيرا وقت إطلاقها.

وحققت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 حالة من الانجذاب الجماهيري قبل قليل بعد أن أطلقتها المتحدة للخدمات الإعلامية بدون فواصل إعلانية لتشهد على بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة خطرا كان قادما من العناصر الغرهابية باتجاه القاهرة وشهدت الحلقة تميزا تمثيليا وإخراجيا من المخرج بيتر ميمي الذي قدم حلقة مميزة أثار بها شجون الجمهور.

أبطال وصناع الاختيار 2

المسلسل الملحمي الجديد الاختيار 2 يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنان إياد نصار والفنانة إنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد  وأحمد حلاوة وهادي الجيار، رياض الخولي وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية وقدموا أدوار هائلة بالإضافة إلى مشاركة متميزة من محمد علاء وأحمد داش وسامح الصريطي وسعيد صديق وغادة طلعت وعدد من ضيوف الشرف منهم  أحمد شاكر وأحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات أون بصورة حصرية.

الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 مأمورية الواحات مسلسل ياللي رايح الواحات المتحدة للخدمات الإعلامية

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