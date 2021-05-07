نسل الأغراب الحلقة 25: حمزة يهدد غفران وفاطمة تنجو من الموت

استطاع مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة أن يحقق نجاح جماهيري كبير منذ عرضه على قناة أون في بداية شهر رمضان الجاري، وشهدت أحداث نسل الأغراب الحلقة 25 تصاعد كبير من نجاة ريم سامي، وتهديد ولوم أحمد مالك لأمير كرارة.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16

وبدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 من حيث انتهت السابقة على مشهد اشتباك "حمزة" أحمد مالك، و"سليم" أحمد داش، مع بعضهما، ومع "عساف" أحمد السقا، مما جعل "عساف" يحاول التعدي على ابنه "حمزة" لولا تدخل والدته "جليلة" مي عمر.

وانفعلت "جليلة" على "عساف" وهددته بألا يتعدى على أحد من أبنائها وإلا سوف تقطع له يده، مما أثار سخرية "عساف"، وحذرها بأن هناك أيادي كثيرة تريد التعدي على أبناءها.

نجاة ريم سامي من الموت في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25

وفي مشهد آخر تأثر "عساف" بإصابة "فاطمة" ريم سامي خاصة وأنه تعلق بها بمثابة ابنة له، مما جعله يدعي لها بالشفاء العاجل بعد محاولة قتلها بالرصاص من قبل أحد رجال "غفران" بسبب اشتباك "حمزة" و"سليم" بسببها.

ونجت "فاطمة" ريم سامي من الموت بأعجوبة، خاصة وأن الإصابة كانت بالغة، مما أسعد "عساف" بشدة، وتبادلا الحديث بسخرية مع بعضها البعض وبشكل كوميدي.

تهديد ولوم أحمد مالك لكرارة في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25

وذهب "حمزة" إلى زوج والدته "غفران" في السجن، ليلومه لمحاولة قتل حبيبته "فاطمة" ريم سامي، واتهامه بالظلم والجبروت، كما هدده بالقتل، مما أثار غضب “غفران” بشدة، وتوعد له بعد خروجه من السجن، كما سخر منه بأنه ليس غريب عليه صفاته السيئة خاصة وأنه ابن "عساف".

وفي مشهد آخر لامت "جليلة" أخيها غير الشقيق "علي" دياب على إلقاؤه القبض على طليقها "غفران"، ولكنه أكد لها حقيقة أمر تجارته في "الأفيون"، كما أكد لها أن "عساف" هو من بلغ عنه، مما جعلها تشعر بالارتياح جهة قرارها بالانفصال عنهما.

وانتهت أحداث الحلقة على طلب أهالي البلد بخروج "غفران" من السجن، وهو ما رفضه "علي" بشدة، وأمرهم بالمغادرة من أمام المركز، كما ذهبت "جليلة" إلى "عساف" وعنفته لما فعله في "غفران"، ولكنه أصر على أذيته، وتفاجأ "عساف" برد "جليلة" بأنها تهدده بالقتل وتتمنى له الموت.