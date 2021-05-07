«الأزهر» يندد باقتحامات الأقصى: تهدف تغيير الواقع الديمغرافي في أحياء القدس بالقوة

شجب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة من قبل العصابات الصهيونية المتطرفة التي تتم تحت مرأى ومسمع وحماية قوات الاحتلال الصهيوني، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وإذ يتابع المرصد ما يحدث في ساحات الأقصى المبارك من جرائم ضد المصلين في شهر رمضان المبارك وهو أمر ليس بالجديد؛ حيث تتكرر هذه الانتهاكات مع كل مناسبة دينية؛ بهدف التضييق على الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة منازلهم وأحيائهم لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي واجهه الفلسطينيون بكل شجاعة. ولعل المقطع المصور الذي انتشر مساء أمس الخميس، يظهر أفرادًا مسلحين تابعين للعصابات الصهيونية بزي مدني وهم يعاونون قوات الاحتلال في الاعتداء على أهالي حي "الشيخ جراح" لطردهم وتهجيرهم قسريًا للسطو على منازلهم خير شاهد على هذه الخطط الخبيثة.

ويحذر المرصد من موجة التصعيد الحالية التي يغذيها الكيان الصهيوني في محاولة منه لجذب المزيد من المتطرفين واسترضائهم لتحقيق مكاسب متنوعة، لأن من شأن هذا التصعيد أن يفاقم الأوضاع في أنحاء الأراضي المحتلة.

كما يدعو مرصد الأزهر العالم أجمع إلى الوقوف أمام الإرهاب الصهيوني المتزايد ضد الفلسطينيين، مؤكدًا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الأبيّ في الدفاع عن قضيته العادلة والحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره الشهري حول الاقتحامات الصهيونية التي تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أكد المرصد أن أكثر من 2,580 صهيونيًّا قد اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال شهر أبريل الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.

وشهد شهر أبريل اعتداءات صهيونية صارخة جعلته أكثر الشهور انتهاكًا لحرمة الأقصى منذ بداية العام الجاري، بدأت بتصعيد المستوطنين المتطرفين من اقتحاماتهم للأقصى المبارك خلال الاحتفالات الصهيونية بعيد الفصح، وأداء الطقوس العلنية في المنطقة الشرقية منه؛ في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في شتَّى بقاع الأرض. الأمر الذي اعتبرته منظمات الهيكل "إنجازات جديدة تحققت على أرض الواقع".