السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عابد عناني بعد الحلقة 25 من الاختيار 2: العمل بجزئيه ملحمة وفخور بمشاركتي فيه

الفنان عابد عناني
الفنان عابد عناني

أعرب الفنان عابد عناني، عن بالغ سعادته لمشاركته في مسلسل "الاختيار"، وظهوره مرة أخرى في الاختيار 2 ملحمة رجال الظل، ووصفه بـ"العمل الوطني القوي، والذي أضاف بصمة كبيرة له لدخول عالم الفن بقوة، وهو ملحمة وطنية فخور بكوني جزء منها". 

وتابع عناني في تصريحات لـ"الدستور": "فيه مشاهد جديدة صورتها في الجزء الثاني من الاختيار، ورغم إني كنت بجسد شخصية إرهابي اسمه عماد عبدالحميد إلا إنني فخور بمشاركتي في هذا العمل الوطني"، لافتًا إلى ثناء المشاهدين عليه بأداء الدور، وتجسيده، وكرههم للدور في حد ذاته نجاح وكان هو المطلوب، وآخرين يمزحون معه عن "العربية الفيرنا".

وأشاد عناني، بدور المونتاج والمؤثرات الأخرى مثل الموسيقى، التي جعلنا نستعين بالفلاش باك، لحبك القصة والمواقف التي حدثت، واصفًا الدكتور بيتر ميمي، مخرج الاختيار بجزئيه بالعبقري، والدقيق، والمتعاون، حيث إنه تمكن من الربط بين الجزء الأول والثاني بشكل قوي أحبه الجمهور والمشاهدين، وجعلهم متحمسين أكثر المسلسل.

ووصف الفنان عابد عناني، كلٍ من الفنان ماجد كدواني، وكريم عبد العزيز، وأحمد مكي بـ"غول التمثيل"، خاصًة أن الأداء في المسلسل كان فوق المتوقع، وهو سعيد جدًا لمشاركتهم في هذا العمل الذي جمع بين العديد من كِبار الفنانين، سواء كان الجزء الأول أو الجزء الثاني. 

مسلسل الاختيار2 

ويعرض مسلسل «الاختيار 2» على قناة ON في العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات.

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، من بطولة من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

عابد عناني الاختيار ملحمة الاختيار 2 مسلسل بيتر ميمي كريم عبد العزيز أحمد مكى

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