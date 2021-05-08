‎شاهد فيديو مأمورية الواحات 2017 من مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25‎

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل الحلقة 25 من الاختيار 2 و‎فيديو مأمورية الواحات 2017 من مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25‎ وفيها محمد منير يقدم أغنية "حلم الشهيد" لشهداء الواحات، حيث قدمت المتحدة للخدمات الإعلامية الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 والتي شهدت ملحمة مأمورية الواحات والتي سقط فيها عددا من شهدا وزارة الداخلية في مواجهة العناصر الإرهابي، وانتهت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 بأغنية مميزة لمحمد منير، ونقدم خلال التقرير التالي ‎فيديو مأمورية الواحات 2017 من مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25‎.

تفاصيل الحلقة 25 من الاختيار 2

شهدت الحلقة 25 من الاختيار 2 والتي قدمت كاملة بدون فواصل إعلانية بالدخول لمنطقة الواحات الصحراوية وفي إحدى النقاط الخطرة لاقت القوات المكونة من الأمن الوطني والعمليات الخاصة وابلا من النيران من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتعامل معها أبطال وزارة الداخلية حتى النفس الأاخير وسقط عدد من الضباط والجنود.

شاهد فيديو مأمورية الواحات من مسلسل الاختيار 2



ونقدم خلال التقرير التالي ‎فيديو مأمورية الواحات 2017 من مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25‎ كما كرم طاقم المسلسل أبطال مأمورية الواحات في نهاية الحلقة من خلال عرض عدد من المشاهد الحقيقية لجنازاتهم وصورهم وأسمائهم الحقيقية، بالإضافة إلى أغنية "حلم الشهيد" للكينج محمد منير، حيث تعد الثانية خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار حيث قدم أغنية "زفة شهيد" خلال الحلقات الأولى مع استشهاد المقدم محمد مبروك.

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وشهدت الحلقة عقب استشهاد أبطال مأمورية الواحات حالة من الحزن الكبير من قبل الشخصيات التي يقدمها كريم عبد العزيز وأحمد مكي وماجد الكدواني مع التصميم على عودة حقهم والاقتصاص لهم في أقرب وقت ممكن وهو ما سيتحقق بالفعل بعد يوم استشاهدهم بأقل من أسبوعين.

أبطال وصناع مسلسل الاخيتار 2

الاختيار 2 ملحمة درامية يشارك مجموعة كبيرة ومميزة من الفنانين والنجوم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنان إياد نصار والفنانة إنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد و وهادي الجيار، رياض الخولي وأحمد حلاوة وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية وقدموا أدوار والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.