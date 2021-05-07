السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترحيل 6 هنود من مطار القاهرة لإصابتهم بكورونا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أعادت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، ترحيل 6 ركاب هنود مرة أخرى، فور وصولهم المطار، بسبب ثبوت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهم للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالات المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي فحوصات الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة ترانزيت من الهند، وعددهم 45 راكباً، تبين إصابة 6 ركاب هنود بين القادمين.

على الفور، عزل أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، الـ6 ركاب بعيداً عن باقي ركاب الرحلة، وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حتى تم ترحيلهم مرة أخرى من المطار على متن رحلتين مختلفتين للخطوط القطرية، حيث غادر 5 ركاب على متن رحلة واحدة، والرحلة الثانية تم ترحيل الراكب السادس على متنها.

سلطات الحجر الصحي لمطار القاهرة تقرر اعادة الاتحاد ركاب هنود الجنسية لاصابتهم

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