«الصحة» تحذر المواطنين من الذهاب للصيدليات عند الشعور بأعراض كورونا

حذر الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، من التوجه للصيدليات للحصول على علاج كورونا، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان رصدت توجه المواطنين للحصول على علاج كورونا من الصيدليات والحصول على الأكسجين في المنزل، مع تطبيق عزل ذاتى دون الرجوع لمستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن الوزارة رصدت توجه البعض لعيادات أو مراكز خاصة تضم أطقما غير مدربة على بروتوكول علاج فيروس كورونا، وصرفهم علاجا مخالفا للبروتوكول الذى وضعته اللجنة العلمية بوزارة الصحة، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تجعل المواطنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة كبيرة، خصوصاً بين أفراد الأسرة لعدم تطبيق إجراءات العزل المنزلى بشكل صحيح، إضافة إلى أن عدم الحصول على العلاج المناسب لمريض كورونا قد يؤدى إلى تدهور الحالات ووصولها للمستشفيات في مرحلة متأخرة.

ونصح بضرورة التوجه للمستشفيات عند ظهور أى أعراض للإصابة بكورونا، للحصول على علاج معتمد ونسب شفائه مرتفعة، ومتابعة حالات العزل المنزلى من خلال المبادرة الرئاسية لمدة 10 أيام من خلال التليفون والزيارات المنزلية، وإمدادها بالأدوية اللازمة وتقييم الحالة في حال احتياجها للمستشفيات مبكراً.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.