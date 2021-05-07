تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى السعودية

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل زيارة عمران خان رئيس وزراء باكستان، اليوم الجمعة، إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية‎.

كما استقبله وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين‎.‎

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أمس الخميس، إن رئيس الوزراء عمران خان، يستعد للمغادرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وفي التفاصيل، يوقع البلدان اتفاقيات جديدة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية خلال زيارة خان التي تأتي بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة خان بعد أيام من استدعائه لسفير باكستان عقب شكاوى من عمال باكستانيين وافدين يعملون في المملكة قالوا إن سفارتهم أساءت معاملتهم.

وقدمت السعودية ستة مليارات دولار لباكستان في عام 2018 عندما تولت حكومة خان السلطة في عام 2018، لكن العلاقات الثنائية شهدت منذ ذلك الحين تقلبات. يتمتع البلدان بتاريخ طويل من التعاون، والمملكة هي المورد الرئيسي للنفط لباكستان.

يزور حاليا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا المملكة العربية السعودية.

كما شهد الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

وفي وقت سابق، غادر خان برفقة وفد رفيع العاصمة الباكستانية إسلام آباد متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة عددا من أعضاء المجلس الوزاري من أبرزهم وزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير الداخلية شيخ رشيد أحمد بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشرق الأوسط الشيخ طاهر الأشرفي.

ووفق بيان للخارجية الباكستانية سوف تتناول المحادثات جميع أوجه التعاون الثنائي بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة وفرص عمل للقوى العاملة الباكستانية، كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث يتوقع أن يتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء خان سوف يلتقي خلال زيارته للسعودية بأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى بالإضافة إلى أئمة الحرمين الشريفين، كما سيلتقي مع الجالية الباكستانية في مدينة جدة السعودية.