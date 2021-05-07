الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صقر الواحات».. والد الشهيد أحمد شوشة: «فخور بإبني ولو عندي غيره فدا مصر»

الشهيد أحمد شوشة
الشهيد أحمد شوشة

لقّبه الجميع بـ"الصقر" أثناء خدمته في صفوف قوات الشرطة، وهذا ظهر جليًا أثناء هجوم الواحات، حيث وقف الشهيد الرائد أحمد شوشة يقاتل رغم نفاد الذخيرة الخاصة به، وقف يقاتل أعداء الوطن، رافضًا أن يستسلم حتى تمكن أحد الإرهابيين من إطلاق النيران عليه واستشهد في هجوم الواحات الذي وقع في الـ20 من أكتوبر عام 2017.. وفي مسلسل "الاختيار 2" يناقش قصة كفاح هؤلاء الأبطال من رجال الشرطة وتضحياتهم في سبيل الوطن، ويتناول المسلسل أحداث الواحات التي استشهد فيها الرائد أحمد شوشة، ويجسد عابد عناني شخصية عماد عبدالحميد، منفذ حادث الواحات.

أحمد شوشة صقر الداخلية 

يقول حافظ شوشة، والد الشهيد أحمد، إنه أمر جيد للغاية عرض هذا المسلسل ليوضح الانتماء لمصر، وكيف ضحى الشباب بأرواحهم لتسلم وتعيش مصر، ولولا استشهادهم ما كنا عشنا في هذا الأمن الذي ننعم به في الوقت الحالي، متابعًا: "أنا فخور بالمسلسل، إحنا كنا عايزين حياة أولادنا تكون نبراس للشباب، وعودة التربية الوطنية للمدارس من جديد، وترجع حكايات كتيرة اتحرمنا منها".

وأضاف شوشة/ لـ"الدستور"، أن مسلسل "الاختيار" خلق ترابطا قويا بين مصر جميعها من الصغير للكبير، الجميع يشاهده ويشاهد تضحيات الشباب الذي يذهب لخدمته وهو على دراية تامة بعدم العودة لأهله من جديد، ولكنه يضع أمان مصر في المقدمة، لافتًا إلى أن جميع أفراد الجيش والشرطة يكتبون على هواتفهم المحمولة "شهيد تحت الطلب".

والد أحمد شوشة يشيد بدور مسلسل الاختيار 2 فى تخليد ذكري الشهداء

وأعرب عن شعوره بالفخر لعرض حكايات لا تنسى فى مسلسل "الاختيار 2" عن شهداء الشرطة، متابعًا: "جميع الشهداء أولاده، شرفونا وهم أحياء وبعد استشهادهم، وسعداء جدًا أن الدولة عملت المسلسل لتبين شجاعتهم وتضحياتهم وعدم خوفهم من الموت من أجل الوطن، ولو عندي 10 أولاد هوديهم يستشهدوا من أجل مصر، ياريت المصريين كلهم يعرفوا مصر غالية قد إيه".

وأكد أن ذكريات الشهيد لا تنسى، فهو موجود في كل لحظة، ولكن المسلسل سيوضح حكاية أبطالنا الذين استشهدوا من أجل مصر، وأثنى على أدوار أبطال العمل الفني، سواء كان الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، وباقي أفراد العمل، قائلًا: "على الرغم من اختلاف الحياة العملية عن التمثيل إلا أنهم قدروا يوصلوا المشاهد بصدق للناس، وأدوارهم مقنعة جدًا، والإخراج أوضح المشاهد كأنها واقعية".

شاهد فيديو معركة الواحات من مسلسل الاختيار 2

وبعث برسالة للشباب الحالي طالبهم فيها بالتضحية من أجل مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وينظرون كيف ضحى الشباب الصغير بأرواحهم من أجل أن يعيشوا، وينعموا بحياة هنية، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدّمه حتى الآن لمصر وتحقيقه الأمن والأمان والازدهار.

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وشيّع الآلاف من أهالي السويس جنازة البطل الشهيد من مسجد سيدى عبدالله الغريب، بعد استشهاده رفقة 15 من زملائه أثناء اشتباكات وقعت في الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية، خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

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