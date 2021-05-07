الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى قرية الغرق يشيعون جثامين ضحايا مذبحة الفيوم (صور)

جثامين أسرة مذبحة
جثامين أسرة مذبحة الفيوم

شيع المئات من أهالى قرية الغرق التابعة لمركز إطسا، جثامين ضحايا الجريمة التي عرفت باسم “مذبحة الفيوم” نفذها فران في زوجته وأبنائه الستة.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وأمامها نعوش الزوجة والأبناء الستة لدفنهم فى مقابر الأسرة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بين جميع أرجاء القرية وفرضت كردونا أمنيا حول مداخل القرية.

وكانت حالة من الحزن والذهول سيطرت على أهالى قرية "الغرق بحري" التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد الحادث المروع الذى راح ضحيته 7 من أسرة واحدة.

بدأت الواقعة بتلقى العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز إطسا، إخطارا من شرطة النجدة، بذبح زوج لزوجته وأبنائه الستة بمنطقة الغرق بحري.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

جثامين أسرة مذبحة الفيوم
جثامين أسرة مذبحة الفيوم
جثامين أسرة مذبحة الفيوم
جثامين أسرة مذبحة الفيوم
جثامين أسرة مذبحة الفيوم
جثامين أسرة مذبحة الفيوم
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اهالي الغرق جثامين ضحية مذبحة الفيوم حادث الفيوم اليوم

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