التزام أصحاب المحال بأسوان بقرارات مواجهة انتشار كورونا (صور)

شهد مركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بعدة مناطق داخل المركز بالتعليمات والقرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد الحظر والتى تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً، للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وتستثنى قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والصيدليات.

كما شهدت الشوارع مرور دوريات مكثفة للشرطة لرصد مدى التزام أصحاب المحال التجارية والجميع بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تنفيذها بدءاً من أمس الخميس لمواجهة تداعيات هذا الفيروس.

جدير بالذكر، أنه وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم، وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات، سواء فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لضمان الالتزام بتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، مع تعليق الرحلات النيلية، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، لمنع أى اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية، بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساء، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساء، وذلك اعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، واستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

أصحاب المحال بنصر النوبة

أصحاب المحال بنصر النوبة

أصحاب المحال بنصر النوبة

أصحاب المحال بنصر النوبة

أصحاب المحال بنصر النوبة

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