برلماني: الوصول بالخدمات الصحية للمناطق المحرومة يؤكد سعي الدولة لتعزيز الأوضاع

أكد النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، على الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة في قطاع الصحة وفي النهوض به، وتوفير كافة خدماته لملايين المصريين والوصول بالخدمات الصحية للمناطق المحرومة.

وأضاف عباس خلال تصريحات له اليوم، أن دخول نحو 23 مستشفى جديدة للخدمة بالكثير من المناطق المحرومة ونسبة الإنجاز فيها تصل لـ95% خلال العام الجديد، والعمل بقوة على تفعيل الـمشروع القومي للاكتفاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما بإنْشَاء 20 مركزًا، علاوة على إنشاء مركز استراتيجي للوصول لأعلى مستويات التكنولوجيا الطبيّة الدوائية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شمول الخطة الصحية للبلاد، يؤكد على الأهداف العليا لها بتعزيز الوضع الصحي في البلاد.

وأفاد عباس أن الوصول بالخدمات الصحية للمناطق المحرومة، وثبات وقوة المرافق الصحية المصرية رغم جائحة كورونا يكشف مدى الاهتمام والاستثمارات التي قدمتها الدولة للنهوض بالقطاع وخدمة عشرات الملايين من المواطنين.

وشدد النائب زكي عباس أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت وفق الأرقام الرسمية خلال العامين الأخيرين بما يؤكد أن الدولة يقظة تماما إزاء التحديات الصحية الحالية.

وأوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها، أن الاستثمارات الحكومية في قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين.



وأشار التقرير، إلى أن خِطَّة عَام 21/2022 تتضمن العديد من المُبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها اكثر من 70%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022، بِالْإِضَافَةِ إلَى مَرْكَز استراتيجي مَرْكَزِي، بِهَدَف الْوُصُولِ فِي المرحلة الْأَخِيرَة إلَى التَّصْنِيع الدَوَائي لِوَاحِدَةٍ مِنْ أَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.

وتابع التقرير: المبادرات ضمن خطة العام 2021/2022، والتي تضمنت زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، فضلًا عن تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.

كما أشار التقرير، إلى التوجّه نَحْو تَعْمِيق التَّصْنِيع المحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ وتطوير المراكز البحثيّة الطبيّة وتحفيز إنْشَاء الصِّنَاعَات الدوائيّة وَزِيَادَة المُكوّن المحلي.

وأكد على اهْتِمَام الدَّوْلَة بِتَوْفِير الرِّعَايَة الصحيّة الشامِلة للمُواطِن الـمصري، لافتا إلى مَجمُوعَة الـمُبادرات الَّتِي أطلقتها القِيادَة السياسيّة، وجاري تَنْفِيذُهَا بفاعليّة والتي تتضمن مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي ثمانِ مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 21/2022 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا، إضافة إلي ِمُبَادَرِة 100 مِلْيُون صِحَّة لدعم صِحَّة الـمُواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال، وَمِنْهَا مُبادرة فَحَص وَعِلَاج الْأَمْرَاض الـمُزمِنَة، والاكتشاف الـمُبَكِّر للاعتلال الكلوي، ومُبادرة الاكتشاف الـمُبَكِّر عَن ضَعف السَمع لحديثي الْوِلَادَة بِتَوْفِير أَجْهِزَة قِيَاس السَمع فِي 2200 وِحدَة رِعايّة أساسيّة عَلى مُستوى كَافَّة الـمُحافظات.