الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أول صور لظهور قصّاص الأثر فى عملية الواحات

قصاص الأثر
قصاص الأثر

ينفرد "الدستور" بنشر أول صور لقصّاص الأثر، دليل قوات الشرطة المصرية فى حادث الوحدات الذى راح ضحيته 18 ضابطا وفردا من قوات الشرطة، بالإضافة إلى استشهاد قصّاص الأثر صلاح سعد عبدالمولى لطيف، ابن قرية الورثة التابعة لزاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة.

وشارك صلاح سعد عبدالمولى لطيف قوات الشرطة فى عملية الواحات كدليل لهم من أجل ضبط العناصر الإرهابية.

وكان القائمون على مسلسل "الاختيار 2" قد أعلنوا أنه سيتم إذاعة الحلقة دون إعلانات، والتى ستشهد واقعة الواحات، حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة  تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة 25 رمضان دون إعلانات.

وقال المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حسام صالح، إنه تقرر إذاعة الحلقة رقم 25 دون إعلانات وذلك نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة. 

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON في العاشرة مساءً، وهو أحد الأعمال التي انتجتها شركة "سينرجي" في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويحقق أعلى المشاهدات، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى.

 

 

 

الدستور عملية كريم عبد العزيز شركة المتحدة للخدمات الإعلامية محافظة البحيرة

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