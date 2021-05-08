رامز جلال ينضم لقائمة أفلام عيد الفطر بفيلمه السينمائى الجديد «أحمد نوتردام»

أعلن الفنان رامز جلال موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد «أحمد نوتردام»، وذلك بعد انتهاء تصويره خلال العام الماضي، وتأجل طرحه بدور العرض؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك «رمز» صورة البوستر الرسمي للعمل، معلنًا عن موعد طرحه بعيد الفطر المبارك المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم أحمد نوتردام، عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

قصة فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم، ويقف ورائها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم، ولم تقف مشاهد الفيلم عند الكوميديا، بل تتطرق في الجزء الثاني من العمل للرعب والإثارة.

تشابه بين قصة فيلم «أحمد نوتردام» و«سفاح النساء»

ويشهد العمل نفس قصة الفيلم الشهير «سفاح النساء»، الذي عرض عام 1970، بطولة فؤاد المهندس، واعتمد على قصة الرواية الفرنسية الشهيرة «أحدب نوتردام»، تأليف فيكتورهوجو، حيث تتشابه فكرة الفيلمين، بالإضافة إلى تشابه الشخصيات.

العملان يتناولان فكرة سفاح النساء، والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق إلى أن يوقع «رامز» وهو ما يجسد شخصية الصحفي بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم، هم غادة عادل، وخالد الصاوي، وحمدي المرغني، وبيومي فؤاد، ومن إخراج كريم محمود.

ويعد العمل هو التعاون السادس بين المؤلف لؤي السيد، ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما بعد أفلام «سبع البرمبة، رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتي وزوجتي، غش الزوجية».

برنامج «رامزعقله طار»

من جهة أخرى، يشارك رامزجلال خلال موسم رمضان الجاري ببرنامج «رامز عقله طار»، ويذاع على شبكة قناة mbc، يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر 6:30 مساءً، ويُعاد 12:00 منتصف الليل، كما تقدم القناة العديد من الأعمال الفنية المتميزة هذا العام، وتحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة من قبل الجمهور؛ نظرًا للمحتوى الفني الذي تقدمه حيث يجذب المشاهد.