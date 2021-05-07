«خلافات أسرية.. ضائقة مالية» أبرز الأسباب.. لماذا ترتكب المذابح العائلية؟

عقب «مذبحة الفيوم»..

«خلافات أسرية.. ظروف مالية لها علاقة بالإنجاب العشوائي.. تنقيب عن الآثار.. تهديدات بالقتل».. كل هذه أسباب ودوافع لارتكاب المذابح الأسرية التي بتنا نسمع عنها يوميًا، لتتحول لقضايا رأي عام ثم تتكرر الوقائع تلو الأخرى ومن محافظة لأخرى.

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" أبرز المذابح الأسرية التي وقعت على مدار العام عقب مذبحة الفيوم التي ارتكبها فران بحق زوجته الثانية وأبنائه الستة.

مذبحة السحور.. فران يذبح أولاده الستة وزوجته الثانية

شهدت قرية الغرق بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، ذبح صاحب مخبز زوجته وأبناءه الـ6، فى وقت السحور، وحاول إشعال النيران في نفسه بمخبز ولكن الأهالي منعوه فسلم نفسه للشرطة.

تلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارا بوجود 7 جثث لسيدة و6 أطفال بأعمار متفاوتة فى قرية الغرق التابعة لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم.

بدأت الواقعة عندما انفصل فران عن زوجته الأولى منذ ثلاثة أعوام عقب إنجابه منها خمسة أطفال هم كل من : «أحمد، 14 سنة، ومحمد 11 سنة، ويوسف 9 سنوات، والتوأم معتصم وبلال 4 سنوات ونصف السنة»، ثم تزوج من زوجته الثانية «مها عبدالباسط عباس» وأنجب منها «آلاء» ذات الـ8 أشهر، وهي ابنته الوحيدة من الزوجة الثانية، إلا أنه قرر التخلص منهم جميعاً مرة واحدة.

مدرس يقتل زوجته وأبناءه الأربعة في الفيوم بسبب الآثار

وسبق أن شهدت محافظة الفيوم ذبح مدرس أزهري لزوجته وأبنائه الأربعة بالساطور، عقب تلقيه تهديدات من أشخاص على خلاف معه باغتصاب زوجته وقتل أبنائه.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من المواطن "ط م ف" 30 سنة، مدرس بمعهد أزهرى، بقيامه بقتل زوجته "ك م" 33 سنة، وأبنائه الـ4، مؤكدا أن ذلك بسبب خلافه مع أشخاص ينقب معهم عن آثار، وقاموا بتهديده باغتصاب زوجته وأولاده الـ4 إذا لم يتخل عن التنقيب بمفرده.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5189 لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عامل يقتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم في البحيرة

كما شهدت قرية على خضر، التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، حادثا مأساويًا، حيث أقدم عامل محارة على قتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم، ثم قام بشنق نفسه.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثث أسرة كاملة مكونة من أب، يدعى "م. ال." 45 سنة عامل، وزوجته وأولاده الثلاثة.

ووفقا للتحريات الأولية فإن الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وأولاده للتخلص منهم، ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم معاينة مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

طبيب كفرالشيخ يذبح زوجته وأبناءه الثلاثة

وفي محافظة كفرالشيخ، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من دكتور بالغ من العمر 42 سنة، يفيد بأنه عند عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفرالشيخ وجد زوجته وأطفاله عبدالله 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات مذبوحين.

وانتقلت الشرطة لعمل معاينة للشقة، ولم يتم العثور على أى كسر فى أبوابها أو النوافذ التى تطل على الشوارع أو منافذ المناور، وبدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أى آثار عنف.

وبتضييق الخناق حول الزوج، انهار واعترف بجريمته، معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته مما جعله يفقد عقله ويتجرد من إنسانيته ويتخلص من زوجته وأولاده فى ليلة رأس السنة.

وقال المتهم إن زوجته كانت تداوم افتعال الخلافات مع أهله، وإنه قام بخنقها بحبل ستارة فى المنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم طعن أبناءه تباعا فأودى بحياتهم، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث بدافع السرقة، وأرشد عن السكين المستخدم وحبل الستارة والمشغولات الذهبية.

تم القبض على الزوج الذى قام بتمثيل الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.