الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الاجهزة التنفيذية والامنية ببورسعيد تشن حملات لمتابعة تطبيق قرارات غلق المحال والمقاهى في المواعيد المحددة

حملات مكثفة ببورسعيد لمتابعة تطبيق قرارات مواجهة كورونا (صور)

حملات مكثفة ببورسعيد
حملات مكثفة ببورسعيد

شهد اليوم الثانى لتنفيذ القرارات حملات مكثفة بجميع الأحياء حيث تم تنفيذ عدة حملات على المقاهى وكافة المحلات المتضمنها قرار الغلق من خلال أجهزة الأحياء وشرطة المرافق ومديرية أمن بورسعيد لمتابعة الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة من مساء كل يوم  اعتبارا من ٦ مايو ولمدة أسبوعين بجميع الشوارع والميادين باحياء المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء .

كانت قد أغلقت المحال التجارية بمحافظة بورسعيد أمس الخميس أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراءبإغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات لمدة أسبوعين. 

حيث باشر تنفيذ القرارات رؤساء الأحياء بالمحافظة وذلك عن طريق المرور وتوجيه المواطنين بأتباع الإجراءات التي حددتها الحكومه لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي، إنّ هذه الأيام شديدة التميز لجموع الشعب المصري، إذ يعيش المصريون شهر رمضان المعظم وعلى أعتاب عيد الفطر، داعيا الله أن يكون عيدا سعيدا على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف أنّ الحكومة المصرية عملت بأقصى طاقة ممكنة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّها استثنائية ويعاني منها العالم أجمع.

وتابع أنّه كان هناك اجتماع للجنة العليا لأزمة كورونا، وكان هناك العديد من النقاشات للتعامل مع الفترة الاستثنائية القادمة الخاصة بإجازة العيد.

وأضاف أنّ الحكومة المصرية عملت بأقصى طاقة ممكنة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّها استثنائية ويعاني منها العالم أجمع.

وتابع أنّه كان هناك اجتماع للجنة العليا لأزمة كورونا، وكان هناك العديد من النقاشات للتعامل مع الفترة الاستثنائية القادمة الخاصة بإجازة العيد.

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الاجهزه بورسعيد أمنية استمرار حملات الرقابة إجراءات غلق المحلات

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