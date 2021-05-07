السيسي يطمئن على التعويض العادل للسكان الذين تتم إزالة منازلهم لإقامة المشروعات القومية

اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعويض السكان، الذين يتم إزالة منازلهم بسبب إقامة المحاور والطرق والمشروعات الجديدة للمنفعة العامة، حيث تم تعويض سكان 159 عقارا بمبلغ 248 مليون جنيه، وفقا لأسعار الأراضي في المنطقة بشكل عادل.

ودعا الرئيس السيسي- خلال تفقده اليوم أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة- إلى أن تكون إجراءات تعويض السكان سريعة سواء بتوفير سكن جديد أو إعطائهم المقابل المادي العادل، لتتمكن الدولة من مواصلة الإنشاءات التي تحتاج إلى جهد كبير وتهدف إلى تسهيل حياة الناس.

كما استمع الرئيس السيسي إلى مطالب المواطنين ووعد بتلبيتها، كما طالبهم بالحرص على اتباع الاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا وهنأهم بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.