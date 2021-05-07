دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان 2021 - 1442

يقدم لكم «الدستور» دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان 2021، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان.

ويسعى المسلمون لختم القرآن الكريم، خلال العشر الآواخر من شهرالصيام، حيث يتسابق المسلمون خلال الشهر الكريم على ختم القرآن.

دعاء ختم القرآن في رمضان 2021

يفضل الكثير من المسلمون قراءة الدعاء المكتوب في نهاية كل مصحف، ولكن مع الاتجاه إلى قراءة القرآن الكريم من خلال الأجهزة المحمولة، يوفر «الدستور» لقراءه دعاء ختم القرآن في رمضان 2021.

لا يوجد دعاء ثابت أو حديث شريف عن النبي صلي الله عليه وسلم عن دعاء ختام القرآن، ولكن هناك عدة أدعية متواترة ومكتوبة في ختام صفحات بعض المصاحف، والتي جاءت كالتالي:

دعاء ختام قراءة القرآن في شهر رمضان 2021

"اللهم ارحمنى بالقرآن وأجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة ، اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين.. اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه .، اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح.. اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.. اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار" .

اللّهمّ إنّي أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسّلامة من كلّ إثم والغنيمة من كلّ برّ والفوز بالجنّة والنّجاة من النّار * اللّهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة * اللّهمّ اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلّغنا بها جنّتك ومن اليقين ماتهوّن به علينا مصائب الدّنيا ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منّا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدّنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا * اللّهمّ لا تدع لنا ذنبا إلّا غفرته ولا همّا إلّا فرّجته ولا دينا إلّا قضيته ولا حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة إلّا قضيتها ياأرحم الرّاحمين * ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلّم تسليما كثيرا.



