الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تلاعب في المنشأ للتهرب من سداد ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية

تلاعب في المنشأ
تلاعب في المنشأ

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبناء على إخبارية مقدمة من أحمد صدقي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندرية، بمحاولة شركة (ا.ا.ل) التلاعب في المستندات المقدمة عن مشمول بوليصة شحن رقم ١٧٣٣٠٦٧٥ لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوربية والإعفاء من سداد الضرائب والرسوم الجمركية، والصنف- طبقا للمستندات المقدمة- عبارة عن 2 طرد قطع غيار ماكينات بوزن ٢١٠ كجم .

وتم تشكيل لجنة ضمت إبراهيم عبدالله مدير التعريفة، وجابر إبراهيم رئيس قسم تعريفة، ووليد صلاح الدين مدير الحركة، ومحمد الشيخ مأمور الحركة، وصلاح محمود وعوني العمرى مفتشي المكافحة، فتبين وجود 12 كاميرا فحص ثلاثية العدسات منشأ اليابان، و5 موزع إلكتروني منشأ ألمانيا، وكابينة مكيفة، منشأ الصين.

وقدم صاحب الشأن مستندات توضح أن منشأ البضاعة الاتحاد الأوربي، وطلب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوربية عليها متمتعا بالإعفاء التفضيلي دون وجه حق.. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 232 ألفا و44 جنيها.

وقرر عاطف حمزة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2021 مكافحة، وقام بتحريره أحمد الشرشابي مفتش المكافحة.

وطلبت الشركة التصالح، وتم سداد التعويض المستحق بموجب قسيمة سداد رقم ٧٢٦٣٦٢ في 2021/4/21.

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