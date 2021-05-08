حملة لمتابعة إلتزام المحال بقرار الغلق فى ثانى أيام الحظر بالشرقية

قاد محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، يرافقه العقيد محمود مرسي مأمور المركز، والرائد محمد فؤاد رئيس المباحث، وبعض رجال الأمن، حملة للتأكد من تنفيذ إجراءات غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو التسلية، وغلق المحال المخالفة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وغلق المحلات الخاصة بهم لمدة أسبوع.

رصدت عدسة الدستور التزام المحال بقرار الغلق، وتنفيذه ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة في تاني ايام الحظر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن ان القرارات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة كورونا على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أمس، ولمدة أسبوعين.

أوضح: «في نفس الوقت سيتم السماح بخدمة توصيل للمنازل، على أن تستمر المطاعم في خدمة توصيل الأطعمة إلى المنازل لما بعد موعد غلق هذه المنشآت».

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

وأكد الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال، مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين.

محال الشرقية