الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ثلاث طبعات جديدة من «دفاتر الوراق» للروائي الأردني جلال برجس

دفاتر الوراق
دفاتر الوراق

بعد صدور ثلاث طبعات عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر من رواية "دفاتر الرواق" للروائي الأردني جلال برجس والتي تنافس على الفوز بجائزة البوكر العربية صدرت حديثا ثلاث طبعات أخرى مغاربية واحدة عن دار (أكورا) المغربية، والثانية عن دار (ميسكيلياني) التونسية والثالثة عن دار (ضمة) الجزائرية.

دفاتر الوراق كانت قد ظهرت في القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، ومن ثم ظهرت في القائمة القصيرة، حيث ستختار لجنة الجائزة في الخامس والعشرين من هذا الشهر الرواية الفائزة. ووجدت دفاتر الوراق مقروئية عالية ومتابعة نقدية وإعلامية. 

وقد امتازت بتقنيات لافتة ولغة مميزة  وجاءت في 368 صفحة من القطع المتوسط، وتوزعت أماكن أحداثها بين عَمان ومأدبا وموسكو، تتكئ على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر، في إطار زمني يقع بين عامي 1947 و 2019، عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى عائلات كبيرة. 

وتتقاطع مصائر الشخصيات ببعضها فتبرز قيمة البيت الذي حمل رمز الوطن، مقابل أكثر من شكل للخراب، فيما تمثل الشخصية المحورية في الرواية؛ ورَّاق مثقف وقارئ نهم للروايات، إلى درجة أن تتلبسه شخصية أي رواية تقنعه، ويتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ليعيش صراعًا بين صوتين في داخله: واحد مُحرض على ارتكاب عدد من الجرائم حيال واقع لم يمنحه حقه في العيش، والثاني يقف بوجهه متكئًا على محمول معرفي عميق. وتكشف الرواية عن أزمة الإنسان في زمن ملتبس سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتضيء على ما يمكن أن يمنى به الإنسان نفسيًا جراء غياب العدالة الاجتماعية، وما يمكن أن تفرزه من فقر وتطرف، وتحيل القارئ إلى تساؤل، وتفكر بمن سينتصر على الآخر في حلبة الصراع، وكيف تتشابك حكايات الرواية ببعضها لتؤدي إلى مقولة رئيسية مفادها: إن الخوف حتمًا سيؤدي إلى الخراب.

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، وصدر له العديد من الاعمال الادبية ومنها في الشعر؛ "كأي غصن على شجرة"، و" قمر بلا منازل" وفي القصة: "الزلازل" الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" ، ونال عن روايته "مقصلة الحالم" جائزة رفقة دودين للإبداع السردي 4، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016 ووصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

جلال برجس جائزة البوكر العربية البوكر دفاتر الوراق المؤسسة العربية للدراسات والنشر

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