السيطرة على حريق محول كهربائي بالمنيا

شب حريق بأحد المحولات الكهربائية بعزبة تواب بقرية البياضية التابعة لمجلس قروي الروضة بمركز ملوي جنوب، محافظة المنيا، دون وقوع خسائر، حيث هرعت سيارات الحماية المدنية فور اندلاع النيران إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للمباني المجاورة للحريق.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بنشوب حريق بأحد المحولات الكهربائية بعزبة تواب التابعة لمجلس قروي البياضية بالمركز.

تحرر عن الحريق المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.