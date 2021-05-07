أستاذ فقه مقارن: طلاق منى زكى ومحمد ممدوح فى «لعبة نيوتن» لا يقع

علقت الدكتورة آمال عبدالمعطى، أستاذ الفقه المقارن، على مدى صحة ووقوع الطلاق الشفوى عن طريق الرسائل الصوتية أو غيرها، مشيرة إلى أن بعض العلماء اجتهدوا وقالوا إنه لا يقع، والبعض الآخر قال إنه يقع، موضحة ذلك بالقول: «الأمور دى مفيهاش هزار، ووقتها يكون يمين يكفر عنه بالصوم ٣ أيام، أو إطعام مساكين».

وأضافت أن الفقهاء المعاصرين أكدوا عدم وقوع الطلاق الشفوى لغضب الزوج من الزوجة، معتبرين أنه كان يريد أن ينفث غضبه فخرج فى كلمة «أنتِ طالق»، وفى هذه الحالة يعتبر باطلًا، متابعًة: «أنا رأيى من رأى الفقهاء المعاصرين، خاصًة أن أولى الأمر، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض فكرة كثرة الطلاق فى الوقت الحالى، وأمر بالحد من الطلاق الشفوى، حفاظًا على البيوت وعدم خرابها وتشريد الأسرة».

وأشارت إلى أنه إذا خرج الطلاق الشفوى فى وقت غضب ولا يُقصد منه طلاق بشكل جدى، فهو مثله مثل اليمين ولا يقع، حيث إنه «لعن الله كل مطلاق مزواج»، وهذا الأمر غير محبب تمامًا عند الخالق ولا يمثل أى مصلحة للأسرة، وعندما يقع الطلاق الشفوى يُسأل الشخص حينها عن قصده، وإن كان على غضب لا يقع «فلا طلاق فى الإغلاق».

ونصحت الشباب المقبلين على الزواج بعدم ترديد كلمة «طلاق» طوال الوقت، والتروى والتمهل، لأن من حسن إسلام المرء الزوجة الصالحة، وعلى الزوجات طاعة الزوج، وعدم استفزازه، لأن الحياة الزوجية نوع من المودة والرحمة، وليس من العِناد والمشاكل الكثيرة.

وأشارت إلى أن الطلاق الشفوى الذى وقع بين الفنانة منى زكى والفنان محمد ممدوح فى مسلسل «لعبة نيوتن» غير واقع، وما زالت على ذمته وقتها، لأنها لم تسمع الرسالة قبل الولادة، وحينها كان يعبر عن غضبه منها، وبالتالى كان ينبغى عليها عدم الزواج بآخر لأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول، معبرة عن سعادتها البالغة لطرح هذه القضايا داخل المسلسلات المصرية.