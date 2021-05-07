الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

أستاذ فقه مقارن: طلاق منى زكى ومحمد ممدوح فى «لعبة نيوتن» لا يقع

منى زكي في لعبة نيوتن
منى زكي في لعبة نيوتن

علقت الدكتورة آمال عبدالمعطى، أستاذ الفقه المقارن، على مدى صحة ووقوع الطلاق الشفوى عن طريق الرسائل الصوتية أو غيرها، مشيرة إلى أن بعض العلماء اجتهدوا وقالوا إنه لا يقع، والبعض الآخر قال إنه يقع، موضحة ذلك بالقول: «الأمور دى مفيهاش هزار، ووقتها يكون يمين يكفر عنه بالصوم ٣ أيام، أو إطعام مساكين».

وأضافت أن الفقهاء المعاصرين أكدوا عدم وقوع الطلاق الشفوى لغضب الزوج من الزوجة، معتبرين أنه كان يريد أن ينفث غضبه فخرج فى كلمة «أنتِ طالق»، وفى هذه الحالة يعتبر باطلًا، متابعًة: «أنا رأيى من رأى الفقهاء المعاصرين، خاصًة أن أولى الأمر، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض فكرة كثرة الطلاق فى الوقت الحالى، وأمر بالحد من الطلاق الشفوى، حفاظًا على البيوت وعدم خرابها وتشريد الأسرة».

وأشارت إلى أنه إذا خرج الطلاق الشفوى فى وقت غضب ولا يُقصد منه طلاق بشكل جدى، فهو مثله مثل اليمين ولا يقع، حيث إنه «لعن الله كل مطلاق مزواج»، وهذا الأمر غير محبب تمامًا عند الخالق ولا يمثل أى مصلحة للأسرة، وعندما يقع الطلاق الشفوى يُسأل الشخص حينها عن قصده، وإن كان على غضب لا يقع «فلا طلاق فى الإغلاق».

ونصحت الشباب المقبلين على الزواج بعدم ترديد كلمة «طلاق» طوال الوقت، والتروى والتمهل، لأن من حسن إسلام المرء الزوجة الصالحة، وعلى الزوجات طاعة الزوج، وعدم استفزازه، لأن الحياة الزوجية نوع من المودة والرحمة، وليس من العِناد والمشاكل الكثيرة.

وأشارت إلى أن الطلاق الشفوى الذى وقع بين الفنانة منى زكى والفنان محمد ممدوح فى مسلسل «لعبة نيوتن» غير واقع، وما زالت على ذمته وقتها، لأنها لم تسمع الرسالة قبل الولادة، وحينها كان يعبر عن غضبه منها، وبالتالى كان ينبغى عليها عدم الزواج بآخر لأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول، معبرة عن سعادتها البالغة لطرح هذه القضايا داخل المسلسلات المصرية.

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة