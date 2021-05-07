«3 مرات».. اعترافات مديحة يسري عن خيانة محمد فوزي لها

"كانت لي معه ذكريات لا تنسى لقد قضينا أجمل شهر عسل بباريس وعندما كنا نسير بالشوارع كانت تعجبني أشياء كثيرة فكنت أتدلل عليه لشرائها وفعلًا كان شخصًا كريمًا معي للغاية وعندما كنا سائرين بالشانزلزيه قالي لي أعتقد أنه لا ينقصك شيء فقلت له ينقصني أهم شيء فقال لي ما هو قلت له أريد أن أسمع قرآن، ففوجئت به يجلس على أقرب كافتيريا وربع قدميه وقرأ سورة من القرآن بصوت جميل جدًا وقال أعتقد أني الآن أعطيتك كل شيء".



هكذا تحدثت الفنانة مديحة يسري عن فترة زواجها من الفنان محمد فوزي، وذلك في حوارها لجريدة "الكواكب"، وقالت الفنانة الراحلة، إنها لم تنس خيانته لها أبدًا، لأنها كانت سببًا في فراقهما، خاصة وأنها لم تتخيل أن تصدر منه هذه الخيانة، ووصفت شعورها قائلة: "شعرت بأني طعنت في قلبي".



وحكت الفنانة مديحة يسري، أن الفنان محمد فوزي أخبرها أنه لن يستطيع أن يستمر معها مادامت قد عرفت بخيانته، واتفقا على أن يكونا أصدقاء ولكنها لم تنس ما فعله رغم أنه ظل عزيزًا على قلبها.



الفنان محمد فوزي تزوج ثلاث مرات الأخيرة كانت من كريمة، وتوفي يوم 20 أكتوبر عام 1966.

محمد فوزي قام بخيانة مديحة يسري 3 مرات، وكانت تكتشف خيانته من خلال الفانلة الحمالات، وكانت تقوم بتلبيس زوجها الفانلة بالخطأ، وإن قام بعدلها تعرف أنه قلعها وخانها، حسبما حكى الناقد الفني طارق الشناوي عن الحيلة التي كانت تتبعها الفنانة مديحة يسري مع زوجها الفنان محمد فوزي، وذلك أثناء وجوده في برنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2".

وقال طارق الشناوي: "محمد فوزي وقع في نفس الفخ 3 مرات متتالية، مكنش بيتعلم من الخطأ وآخر مرة قالت دي تالت مرة وانفصلوا، ويوم الطلاق كلمت محمد فوزي وقالت له إنت مش عايز الصحافة والوسط يعرف بخبر الطلاق، تعالى أنا عزماك النهاردة بليل فى الأوبرج نتعشى عشان لما الناس تشوفنا يقولوا شائعات".

خيانة فوزي لم تكن الأولى أو الأخيرة في مشوار مديحة العاطفي والاجتماعي; فقد تزوجت خمس مرات انتهت جميعًا بالخيانة والطلاق بعدما استغل أزواجها كثرة سفرياتها الدائمة للخارج للتخطيط لخيانتها، ومنذ آخر زيجاتها من الشيخ إبراهيم سلامة، منذ أكثر من 30 عامًا، قاطعت الزواج نهائيًا وعاشت حتى الآن أسعد فترات حياتها بدون زواج.. بدون خيانة.

سمراء الشاشة أعلنت مرارًا في حوارات تلفزيونية، أنها لم تحب جميع الرجال الذين تزوجتهم بسبب الخيانة، بل لم تفكر فيهم مطلقًا بعد الانفصال الذي تم في هدوء، لأنهم لم يستطيعوا مواجهتها، وكانت في كل مرة قادرة على تجاوز المحنة حتى أخذت قرارها بالعزوف عن الزواج نهائيًا.

محنة الفنانة المصرية لم تكن بخيانة أزواجها فقط، ولكنها فقدت ابنها عمرو في سن مبكرة وهو لم يتعد بعد 26 من عمره، بالإضافة إلى تأميم جميع أملاكها في الستينيات، ولكنها بدأت من جديد واستطاعت الوقوف مجددًا.