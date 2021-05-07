الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تسجل 1226 إصابة بكورونا و69 وفاة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ (24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 318 ألفا و236 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و277 حالة، كما تم تسجيل شفاء 1765 حالة من الإصابة بالفيروس.

أعراض الإصابة بكورونا          

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

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