بايدن: إيران جادة بشأن المحادثات حول برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن إيران جادة بخصوص المحادثات حول برنامجها النووي، إلا أنه أشار إلى أن مدى جديتها "لم يتضح بعد".

وجاء تعليق بايدن ضمن رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، بخصوص مفاوضات فيينا غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، برعاية أوروبية حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية.

وأوضح بايدن في رد على سؤال بهذا الشأن قائلاً "نعم، لكن إلى أي مدى جديتهم (الإيرانيون)، وماذا يتجهزون لفعله، فهذه قصة مختلفة، ولا زلنا نتحدث".

وكان مسئول كبير في الخارجية الأمريكية قد صرح لقناة "الحرة" الأمريكية، أمس الخميس، بأن الجولات الأخيرة من المحادثات في فيينا، بلورت الخيارات الواجب اتخاذها من قبل الولايات المتحدة وإيران، للعودة إلى الالتزام المتبادل بالاتفاق.

ووصف المسئول المحادثات التي جرت في فيينا بأنها "كانت جدية بناءة وعلينا أن نرى ما إذا كانت الجولة المقبلة ستدفع الأمور قدما أو مازلنا في مرحلة المطالب غير الواقعية لإيران في ما يتعلق بالمطالبة بأكثر ما تنص عليه خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق برفع العقوبات والالتزامات النووية غير الواقعية من قبلهم".

وتشارك واشنطن وطهران في محادثات غير مباشرة في فيينا تهدف إلى إحياء اتفاق دولي تم التوصل إليه في 2015 يقيد طموحات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي صفقة لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 يجب أن تشمل عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها السابقة، الأمر الذي يصف موقع "أكسيوس" بالمعقد بسبب حقيقة أن برنامج إيران النووي قد تطور منذ عام 2015.